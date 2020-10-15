İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler doğadan topladıkları ürünleri eğlenerek öğrendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gölyaka Anaokulu’nda bulunan öğrenciler doğadan buldukları ürünleri sınıflarında eğlenerek öğrendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gölyaka Anaokulu'nda bulunan öğrenciler doğadan buldukları ürünleri sınıflarında eğlenerek öğrendi.


Doğayı tanımak için sürekli çeşitli faaliyetler yapan Gölyaka Anaokulu yönetimi bu sefer öğrencilerinde yer aldığı farklı bir aktivite gerçekleştirdi. Okul bahçesinde öğrencilerin bulabildiği doğa ürünleri sınıf ortamında bir araya getirdiler. Dezenfekte edilebilen doğa malzemeleri dezenfekte edilmesinin ardından öğrencilere yaprak, taş, toprak ve doğa da bulunabilecek diğer malzemeler grup çalışması ile aktarıldı. Minikler doğadan topladıkları malzemeleri hem kullandı hem de eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.