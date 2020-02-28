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Minikler her sabah egzersiz yapıyor

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri sağlıklı beslenme etkinlikleri kapsamında her sabah okula geldiklerin egzersiz yaparak güne zinde başlıyor.


Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu ‘Sağlıklı Yaşam, Sporla yaşam' projesi kapsamında Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Gölyaka Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri her sabah egzersiz yapıyor. Sağlıklı beslenme etkinlikleri ve sağlıklı yaşam etkinlikleri kapsamında her gün minikler sınıflarında müzik eşliğinde egzersizlerini yapıyor. Hem eğlenen minikler hemde sağlıklarını koruyor.

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