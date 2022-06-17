Minikler karnelerini başkan yardımcısından aldı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü anasınıfı öğrencileri, düzenlenen törenle karnelerini aldı. Düzce Belediyesinin eğitim-öğretim alanında en önemli birimlerinden biri olan ve yüzlerce öğrenciye birçok alanda kurs ve eğitim veren Düzce Çocuk Kulübü, 2022 yılını başarı ile tamamlayan miniklere karne töreni düzenledi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ve birim müdürlerinin katıldığı karne töreninde veliler de çocuklarını gururla izledi.

Çocuk Kulübü anasınıfı öğrencileri karne gününde ebeveynlerine ve öğretmenlerine iki farklı koreografi ile dans gösterisi de sahneledi. Mezuniyet pastasını kesen minikler daha sonra aileleriyle birlikte dans ederek mezuniyetlerini kutladı.

Dans gösterilerinin ardından Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman miniklerin karnelerini takdim etti. Başkan Yardımcısı Kocaman, ilkokul öncesinde anaokulunun çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu ifade ederek, “Çocuk Kulübümüz, her çocuğumuzla tek tek ilgilenerek, onların gelişmesine, özgüvenlerini kazanmasına ve becerilerini belirlemelerinde etkili rol oynuyor. Bugün de karne heyecanı yaşadık. İlk karnelerini alan miniklerimizi kutluyor, eğitim yılı boyunca özveri ile çalışan çocuk Kulübü personelimize de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.