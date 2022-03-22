Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi

Öğrencilere hem çocuk kütüphanesi anlatıldı hem de gönüllerince eğlendi.

Düzce'de çocuklara yönelik, İl Halk Kütüphanesi etkinliklerine devam ediyor. Kütüphane'nin tanıtımı için her hafta düzenli olarak ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlayan kütüphane yöneticileri, merkezde yaptıkları çocuk kütüphanesinde bu sefer 4-5 yaş anaokulu öğrencilerini ağırladı. Okullarından kütüphaneye gelen çocuklar hem kitapları tanıdı hem de gönüllerince eğlendi. Kütüphane Müdür yardımcısı Hilay Ay miniklerle tek tek ilgilenerek, aileleri ile de kütüphaneye gelebileceklerini anlattı.