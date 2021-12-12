İhlas Haber Ajansı

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Minikler robotik kodlama öğreniyor

DÜZCE (İHA) – Robotik kodlama eğitimi alan Çilimli Anaokulu öğrencileri, gözlem yapmanın heyecanını sürüyor.


Öğrencilere daha iyi ve kaliteli eğitim vermek isteyen Çilimli Anaokulu öğretmenleri, eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda öğrencilere robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimlere keyifle katılan öğrenciler, elektronik yel değirmeni yaptı. Öğrenciler, kabloları yönergeler doğrultusunda birbirine bağlayarak yaptıkları yel değirmeni ile gözlem yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerin kısa süre içinde robotik kodlama alanını çözdüğünü belirten öğretmenler, ilerleyen zamanlarda farklı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

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