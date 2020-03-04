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Minikler rüzgar çorabı yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Gölyaka Anaokulu öğrencileri havaların ısınması ve rüzgarların artması nedeni ile rüzgar çorabı yaparak rüzgar gözlemi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gölyaka Anaokulu öğrencileri havaların ısınması ve rüzgarların artması nedeni ile rüzgar çorabı yaparak rüzgar gözlemi yaptı.


Gölyaka Anaokulu öğretmenleri öğrencilerin yeni hayata hazır olmaları için çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda havaların ısınması ve rüzgarların artması ile birlikte öğrencilerin rüzgarı en iyi şekilde öğrenmeleri için rüzgar çorabı etkinliği düzenledi. Öğrenciler rüzgar çorabı yaparken öğretmenlerde rüzgarlar hakkında miniklere bilgiler verdi. Etkinlik sonrasında öğrenciler rüzgar çoraplarını okulun bahçesinde asarak rüzgar gözlemi yaptı.

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