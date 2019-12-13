Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı

Her iki anaokulunun iş birliğinde düzenlenen Minik Çevreciler İş Başında etkinliğinde bir araya gelen geleceğin teminatı olan minikler; çevre bilinci oluşturmak ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığa dikkat çekmek için Aziziye Parkı'ndaki çöpleri topladı.

Temizlik faaliyeti gerçekleştiren anaokulu öğrencileri, büyüklere de örnek olarak çevre temizliği ve yeşil çevre konusunda daha yaşanılabilir bir dünya mümkün mesajı verdiler.