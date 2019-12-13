İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler yeşil ve temiz çevre için kolları sıvadı

Düzce Üniversitesi Anaokulu ve Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu, “Kardeşim Var mısın?” projesi kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.


Her iki anaokulunun iş birliğinde düzenlenen Minik Çevreciler İş Başında etkinliğinde bir araya gelen geleceğin teminatı olan minikler; çevre bilinci oluşturmak ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığa dikkat çekmek için Aziziye Parkı'ndaki çöpleri topladı.


Temizlik faaliyeti gerçekleştiren anaokulu öğrencileri, büyüklere de örnek olarak çevre temizliği ve yeşil çevre konusunda daha yaşanılabilir bir dünya mümkün mesajı verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.