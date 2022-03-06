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Miniklerden Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Şehit Cemal Atabaş Anaokulu Yıldızlar Sınıfı öğrencileri, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.


İşletme Müdürü Hülya Birtürk ve orman işletme şefleri, ormanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgilendirme yaparak, sorularını yanıtladı. Ormanların faydaları, korunması, orman yangınlarının sebepleri, alınacak tedbirler, ormanlarda yapılan bakım çalışmaları ve orman mühendisleri ile orman muhafaza memurlarının görevleri anlatıldı. Miniklere orman bakımı, ormanların ağaçlandırılması ve orman yangınlarıyla ilgili videolar da izletildi.

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