Miniklere hayvan sevgisini eğitimli köpekler verdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinlikte eğitimli köpekler minik öğrencilere gösteri yaptı. Köpeklerin gösterisini nefeslerini tutarak izleyen minikler can dostlarını sevmek için birbirleriyle yarıştı. Profesyonel köpek eğitmeni Taner Kurt gösteri sonrası yaptığı açıklamada köpek saldırılarına karşı yapılması gerekenleri anlattı.

Düzce Albay Talat Demirel Anaokulu yönetici ve öğretmenleri minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenledi. Etkinlikte Molly isimli eğitimli köpekle gösteri yapan köpek eğitmeni Taner Kurt hem anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi hakkında bilgiler verdi hem de köpekleriyle gösteri yaptı. Özellikle köpeklerin insanların can dostu olduğunu gösteren Taner Kurt ve Molly'nin gösterilerini minikler de nefeslerini tutarak izledi. Molly'nin gösterileri sonrasına oyun topunu havada yakalamasını ise alkışladılar. Taner Kurt, öğrencileri, köpekleri sevmelerini isteyince ise minikler köpekleri sevmek için birbirleriyle yarıştılar.

Gösteri sonrası açıklama yapan profesyonel köpek eğitmeni Taner Kurt; “Anaokulunda böyle bir etkinlikte bulunak bizim için çok güzel. Küçük çocuklara köpek sevgisini aşılamak, köpekleri, dışarıda köpek saldırısında yapmamız gerekenleri anlatmak bizim içinde çok güzel oldu. Çocuklar içinde yararlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Köpek saldırılarında yapılması gerekenler

Köpek saldırıları esnasında yapılması gerekeneler hakkında da bilgiler veren Taner Kurt; “Küçük çocuklara bunu anlatırken daha güzel bir dille anlatmak gerekiyor. Öncelikle kaçmamamız gerekiyor, Ellerimizin aşağıda olmaması gerekiyor. Ellerimizi göğsümüzde bağlamamız ve hareket etmememiz gerekiyor. Kaçtığımız zaman köpekler avcılık içgüdüsüne kapılıyor ve kaçtığımızda çok büyük ihtimalle saldırıya uğrayabiliyoruz. Kaçmadığımız zaman ise saldırıyı çok daha aza düşürebiliyoruz. Durup dururken hiçbir köpek ve canlı mahlukat kimseye saldırmaz. İnsanlarda da hayvanlarda da aynı şekildedir. Eğer köpek saldırdıysa mutlaka köpeğe ya taş atılmıştır, bağırılmıştır veya vurulmuştur. Bunun gibi bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Köpeklerdeki sürü psikolojisi ayrı bir durum. Köpekler sürü psikolojisine girerse saldırması çok daha yüksek oluyor. Bunun içinde kaçmamamız gerekiyor. Bunun gibi durumlar için küçük çocuklarla çalışmalar yapmak çok daha yararlı olur” dedi.

Gösterinin sonunda ise Albay Talat Demirel anaokulu öğrencileri Köpek eğitmeni Taner Kurt'a çiçek vererek teşekkür etti.