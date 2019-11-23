Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı

Düzce üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Prof. Dr. C. Elif Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Topçu Bilir'in katkıları ile düzenlenen etkinlikte, tiyatral oyunlarla sağlıklı beslenme yöntemleri anlatıldı. Şehrimiz çocuklarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte verilen konferans sonrasında Düzce üniversitesi öğrencilerinin renkli kostümlerle rol aldığı müzikal çocuk oyunu ile miniklere yararlı ve zararlı yiyecekler tanıtıldı. Çocukların öğrenirken eğlendiği etkinlikte, beslenme konusunda farkındalık kazanması sağlandı.