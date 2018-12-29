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Miniklere sağlıklı beslenmeyi anlattı

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Çocuk Gelişimi Programı 1.

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne bağlı Çocuk Gelişimi Programı 1.sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Yağmur Başaran sorumluluğunda yürütülen “Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi” dersi kapsamında Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda ‘Sağlıklı Beslenme' konulu etkinlik düzenledi.


Ders kapsamında öğrenilen bilgilerin yerinde uygulanması amacı ile düzenlenen etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencileri, Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören çocuklara sağlıklı ve neşeli tabaklar hazırladı. Tabakların hazırlanmasının öncesinde çocuklara sağlıklı beslenme konulu gösteri sunuldu, düzenlenen bu etkinlikle çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlandı.


Program sonunda kısa bir açıklama yapan Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Yağmur Başaran, öğrencilerin bu etkinlikle tecrübe kazandıklarını ifade ederek, teoride öğrendiklerini gerçek yaşama da yansıtma fırsatı bulduklarını belirtti. Bu tarz çalışmaların Düzce Üniversitesi, öğrenciler ve şehir halkı için faydalı olduğunu söyleyen Yağmur Başaran, etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

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