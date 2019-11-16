Miniklere Türk Kızılayını anlattılar, uçurtma uçurdular

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Kızılay yetkilileri öğrencilerle bir araya geldi uçurtma uçurdular, Kızılay'ı anlattılar.

Türk Kızılay Akçakoca Temsilciliği ilçe merkezine bağlı okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Okulların ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde destek sunan Kızılay her alanda varlığını göstermeye devam ediyor. Akçakoca Bahaettin Güçlü Okulu ile birlikte Akçakoca Uğurlu Köyü Okuluna ziyaret gerçekleştiren Akçakoca Koordinatörü Özkan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Gönüllüleri katıldı.

Okul ziyaretlerinde minik öğrencilere Türk Kızılay ile ilgili çeşitli sunumlar yapıldı. Daha sonra çeşitli hediyeler dağıtan Türk Kızılay yetkilileri miniklere uçurtma hediye ederek okul bahçesinde uçurtma uçurdular. Bir çok öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanması adına giysi ve ihtiyaç malzemesi okul idarecilerine teslim edildi. Koordinatör Öztürk, "İlçemizde bir çok ihtiyaca yönelik çalışmalar yürüterek imkanlarımız ölçüsünde destek sunuyoruz. Okullarımız içinde giysi ve kırtasiye ihtiyacı için çalışmalar yürüttük. Elimize ulaşan malzemeleri zaman kaybetmeden okul idarelerine teslim ediyoruz. Bu konuda da bizleri güler yüzüyle karşılayan okul müdürü ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.