Miniklerin sergisi büyük beğeni aldı

Sergi öncesinde miniklerin oynadığı Kafkas oyunlarını görüntülemek isteyen büyükler birbiriyle yarıştı.

2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin sonunun yaklaşılırken okulların yılsonu etkinlikleri de hız kazandı. Bu kapsamda Fatih İlkokulu da Düzce Belediyesi Sergi salonunda yaptığı sergi ile yıl boyunca öğrencilerinin yaptıkları el işi göz nuru eserleri görücüye çıkarttı. Düzce Milli Eğitim İl Müdürü Murat Yiğit'in açtığı sergide öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserler ve ürünlerini görücüye çıkarttı. Pet şişelerden yapılan proje ödevlerinden kartonlardan yapılan ev ödevlerine kadar birçok eser hem anne ve babaların hem de Düzcelilerin beğenisine sunuldu.

Anne ve babalar birbiriyle yarıştı

Sergi açılışı öncesinde okulun minik öğrencileri Kafkas oyunu oynadılar. Oyunda hünerlerini sergileyen öğrencileri görüntülemek isteyen anne ve babalar birbiriyle yarıştı.