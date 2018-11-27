Mminiklere deprem eğitimi

sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Düzce AFAD ekibi iş birliğiyle Aziziye İlkokulu'nda “AFAD Deprem Eğitimi” düzenledi.

Düzce Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4.sınıf öğrencileri danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tekke'nin de yer aldığı programda; Düzce Üniversitesi öğrencilerinin AFAD yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi sonrasında, öğrencilerle birlikte AFAD yetkilileri tarafından Aziziye İlkokulu'nda bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

İki aşamadan oluşan ve Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen programın ilk aşamasında; “Yaşadığımız Bina Sağlam mı?”, “Yaşadığımız Yerin Etrafında Yeşillik Alan Var mı?”, “Deprem Çantamız Var mı? ve İçinde Olması Gerekenler”, “Deprem Anında Kurtarılma Önceliği Kimlere Ait?”, “Evimizdeki ve İş Yerimizdeki Eşyalar Sabitlenmiş mi?” “Deprem Sırasında Doğru Korunma Yolları Neler?”, “İlk 72 Saatin Önemi”, “Deprem Sonrası Alınması Gereken Yardımlar”, “AFAD Gönüllüsü Nedir ve Bizler Nasıl AFAD Gönüllüsü Olabiliriz?” gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirildi.

Projenin ikinci aşamasında ise Düzce Üniversitesi öğrencileri AFAD Deprem Eğitimi'ni Aziziye İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdi. “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirilen bu eğitimle depreme karşı farkındalık oluşturmak ve önceden hazırlıklı olmak amaçlandı.

Eğitim kapsamında, öncelikle çocuklara deprem hakkında neler bildikleri soruldu. Deprem öncesinde yapmamız gereken hazırlıklara ve acil durum çantasına değinilerek, çantanın içerisinde neler olması gerektiği anlatıldı. Düzce'de tek numara sistemine geçildiğinden ve artık 112'yi tuşlayarak öğrencilerin polis, ambulans, jandarma, AFAD ve diğer kuruluşlara ulaşabilecekleri açıklandı. Ayrıca gereksiz yere bu numaraları meşgul etmemeleri konusunda çocuklar uyarıldı. Deprem anında hayati önem taşıyan çök-kapan-tutun tekniği öğretilerek, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Program, bu bilgilerin öğrenciler tarafından aileleri, arkadaşları ve çevresindekilerle paylaşmaları tavsiyesiyle sonlandırıldı.