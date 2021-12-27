Mobilya fabrikasındaki hasar gün ağırınca ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Doğanlı köyünde bulunan Kelebek Mobilya fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangının oluşturduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrika çalışanlarının enkaz kurtarma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar havadan drone ile de görüntülendi.

Düzce merkeze bağlı Doğanlı mevki'inde bulunan Kelebek Mobilya fabrikasının tekstil bölümünde akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve tekstil ürünlerinin yoğun olduğu fabrika tamamen alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri ile birlikte müdahale eden çok sayıda fabrika işçisi de dumandan etkilendi.

Kelebek Mobilya fabrikasında yangının sebep olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın tekstil bölümünde başlayıp depo kısımlarına sıçrayan yangın sebebiyle fabrikanın arka kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Fabrika çalışanlarının bölgede enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrika, havadan drone ile de görüntülendi.