Modern acil hizmete giriyor

Dr. Talat Bahçebaşı binasına taşınan acil servis 12 Aralık çarşamba günü açılacak.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisi alan olarak artık ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelince, vatandaşa hizmetin aksamaması amacıyla acil servisin büyütülmesi gündeme geldi. Tıp Fakültesine kazandırılan Dr. Talat Bahçebaşı binasına taşınan acil servis ile daha kapsamlı ve hızlı hizmet verecek.

Başhekim Öner Balbay ve acil servis ekibiyle birlikte incelemede bulunan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hem acil servisin fiziki yapısı hem de otopark ile ilgili sorunların çözüleceğini belirterek “Mevcut acilimizin alanı çok yetersiz ve küçük bir alandı. Her akşam 500'e yakın hasta ile haşır neşir oluyor acil servis hekimlerimiz ve asistanlarımız. Bu sirkülasyonu, hem otoparkı, hem fiziksel mekanı, yani içerisi ve dışarısı ile birlikte idame ettirmek mümkün değildi. Bu sebeple hastanemizin yeni Dr. Talat Bahçebaşı binasına taşınma fikri geliştirildi. Taşınma arifesinde bazı alanlarımız haklarından feragat ettiler. Aslında burası fizik tedavinin alanı olacaktı. Vatandaşlarımıza hızlı ve acil bir çözüm olabilmesi için tadilatla birlikte burayı acil servise dönüştürmeyi tercih ettik” diye konuştu.

Yeni acil servisin tamamen yeni donanımlardan oluşacağını söyleyen Rektör Çakar, giriş çıkışlarda yaşanan park sorunu için de yeni alan ile bu sorunun ortadan kalkacağını bildirerek “12 Aralık günü saat 16:00 da açılışını gerçekleştireceğiz. 13 Aralıktan sonra da bu alan artık yeni acil servisimiz olarak hizmete girmiş olacak. Böylece şu anda sadece acil servis giriş alanı olarak kullanılan yolumuzu da tamamen kapatmış olacağız. Acil, poliklinikler ve diğer tüm hizmetler için giriş alanı, tamamen hastanemizin ana arter noktasından sağlanmış olacak” ifadelerinde bulundu.