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Modern durakların montajı başladı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe halkının rahat etmesi ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için başlattığı çalışmalarda verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor.


Kaynaşlı Belediye Başkanı ilçe halkının otobüs beklerken ıslanmaması ve yaz aylarında da terlememesi için kapalı durak projesini hayata geçirdi. Proje hazırlığı tamamlanan durakların imalatı da tamamladı ve montajlama işlemleri başladı. Hem kullanıcılarının rahat edeceği duraklar hem de ilçeye güzel bir görüntü kazandıracak.

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