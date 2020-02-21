Modern durakların montajı başladı

Kaynaşlı Belediye Başkanı ilçe halkının otobüs beklerken ıslanmaması ve yaz aylarında da terlememesi için kapalı durak projesini hayata geçirdi. Proje hazırlığı tamamlanan durakların imalatı da tamamladı ve montajlama işlemleri başladı. Hem kullanıcılarının rahat edeceği duraklar hem de ilçeye güzel bir görüntü kazandıracak.