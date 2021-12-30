Modern tesis için son rötuşlar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de üzerinde hassasiyetle durduğu Aziziye Mahallesindeki tesisin Ocak 2022 yılı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önemsediği çalışmaların başında gelen vatandaşların serbest zamanlarını el becerilerini geliştirip meslek öğrenmek ve spor yaparak değerlendirmesi için tadilatına başlanan Belediye Sosyal Tesisinde sona yaklaşıldı. Sosyal tesis, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün gece gündüz çalışmaları neticesinde kısa sürede baştan aşağı yenilendi. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Meslek Edindirme Kursları ve Spor tesisinin olacağı binanın iç mekânındaki tüm odalar yenilendi. Meslek grupları ve ihtiyaçlara göre revize edilen odalar daha donanımlı hale getirilirken tesisin elektrik ve doğalgaz aksamları da yenilendi.

Spor salonu tamam

İçerisinde spor akademisinin de yer alacağı sosyal tesiste, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sporcuların rahatça spor yapabilmeleri için spor salonunu yenilerken spor ekipmanları da önümüzdeki günlerde yerleştirecek. Yenilenen spor salonu ile birlikte son yıllarda spor alanında atakta olan Düzce'nin alt yapısından daha çok milli sporcu çıkması hedefleniyor.

Kentin siluetini bozmayacak şekilde sosyal tesislerin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Aziziye Mahallesindeki Belmek ve Spor tesisi için de revize edilen binanın dış cephe çalışması da tamamlandı. Ekipleri ayrıca dış cepheyi ışıklandırarak görüntü güzelliğini sağladı. Belediye ekipleri, tesisin bahçesinde bir oyun grubu ve kamelya koymayı unutmadı.

Tek çatı altında hizmet verecek olan Belmek ve Spor tesisi yeni yılın ilk ayında yeni yerlerinde Düzcelileri bekleyecek.