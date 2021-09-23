İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun girişimleri ile Cumayeri’nde yıllar önce başlanan Motor Sporları pistinde yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet inceledi.

DÜZCE (İHA) – Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun girişimleri ile Cumayeri'nde yıllar önce başlanan Motor Sporları pistinde yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet inceledi.


Dünya Şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri ilçesinde başlattığı Motor Sporları pistinde uzun zamandır çalışmalar yapılmıyordu. Pistin yapılması için girişimlere başlamasının ardından alanda çalışmalar başlatıldı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun da pistte yoğun bir çalışma yapması ile birlikte Vali Cevdet Atay, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile birlikte motor sporları pistinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.