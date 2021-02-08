Motor ve otomobil pisti tek olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapılması planlanan Motor Sporları Pisti Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Koloğlu, motor sporları pist için, “Türkiye'de böyle bir pist yok” dedi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımına başlanılan pist ile ilgili Cumayeri Belediye Başkan Mustafa Koloğlu açıklamalarda bulundu. “Pist projesi bizim dönemimizden önce başlayan bir projeydi” diyen Koloğlu pist için ciddi aşamalar kaydettiklerini belirterek, “Milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nun özellikle üzerinde durduğu ciddi emek sarf ettiği bir proje bu. İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olacak. Biz Cumayeri Belediyesi olarak tabii ki oraya çok ciddi anlamda katkı sunacağız ama ekonomik olarak bizi yıpratacak. Dolayısıyla bununla ilgili de çok ciddi aşamalar kaydettik. Bu pandemi dolayısıyla biraz sekteye uğramış olsa da özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Bakanlığı arasında talebin istenmesiyle alakalı bir çalışma yapmıştık. Geçen hafta Düzce Milletvekilimiz Fahri Çakır ile Tesisler Genel Müdürüne ziyarette bulunduk. Geçtiğimiz gün itibariyle de tahsis yazısı imzalandı. Fakat evraklarda bazı ufak tefek sıkıntılı pozisyonlar var. İlave edilmesi gerekenler var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu pistin en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye'de böyle bir pist yok. İstanbul Park'ı bir tarafa bırakalım, onun nitelikleri biraz daha farklı. Ancak hem profesyonel hem de amatör sporcuların kullanacağı bir yer olacak. Pist sadece motor sporları pisti olmayacak. Motor ve otomobil sporları pisti olacak”

Drift meraklıları için cazibe merkezi olacak

Başkan Koloğlu, “Bir dönem hepimizin bir hırs sevdası oluyor. Bu hız tutkumuzu trafiğe açık alanlarda atmaktansa gelip burada 1 kilometrelik son düzlük var mesela, burada yapabiliriz. Drift meraklıları var biliyorsunuz. Trafiğe açık alanlarda drift yapmaya çalışıyorlar. Şimdi pistimizde bunun için de alanımız var. Gelip orada drift yapabilirler. İş sadece Cumayeri ve Düzce'nin tanıtımı değil. Trafikte bazı gençlerimizi maalesef kaybediyoruz. Dolayısıyla bu kayıpların da azaltılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun üzerinde duruyor. Hatta Cumhurbaşkanımızın para konusunda bir sıkıntı yok. Siz işin teknik kısımlarını halledin sonra hayata geçirelim doğrultusunda talimatları var” ifadelerinde bulundu.

"Turistler Düzce'de konaklama sorunu yaşıyor"

Düzce'de il dışından gelen turistlerin konaklamak için alternatiflerinin bulunmadığını belirten Başkan Koloğlu son olarak şunları söyledi:

“Türkiye'de başka örneği yok bu pistin. Virajlarıyla, uzunluğuyla benzersiz bir pist olacak. Bu nitelikte bu kapasitede başka bir pist yok. Düzce'nin kültür ve turizmiyle alakalı bir koordinasyon oluşturulmalı. İnsanlar geliyor kahvaltısını yapıyor, raftingini yapıyor, akşam yemeğini yiyor sonra evine dönüyorlar. Neden dönsünler ki? Kalsınlar ve sabah tekrar gelsinler. Ancak kalacak yer konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bununla alakalı bir plan oluşmalı. Tarih, kültür ve turizm ile ilgili olarak bir plan olmalı. Biz bu konuda biraz eksiğiz diye düşünüyorum.”