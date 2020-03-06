İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Düzce kent merkezinde bir motosiklet satış noktasında gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerine giren hırsızlar 4 adet motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdikleri anlaşılan B.P., B.Ş., H.Y., ve S.M. çalıntı 4 adet motosiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanan motosikletler iş yerine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.