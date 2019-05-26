Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Camikebir Mahalllesi'nde İl Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Valiliği yanında bulunan Mahmut Şevket Sokak'a yan yoldan girmeye çalışan Zeki U.'nun kullandığı 81 BZ 015 plakalı otomobil, ana yola çıktığı esnada Anıtpark'tan Asar Deresi istikametine gitmekte olan Erdem A.'nın kullandığı 81 DK 745 plakalı motor çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralı motor sürücüsü Erdem A.'ya kaza yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekibi daha sonra yaralı sürücüyü ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.