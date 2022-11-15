Motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Kaza Düzce D-100 karayolu Döngelli köyü girişinde meydana geldi. B.K. idaresinde 81 EA 606 plakalı Ford marka otomobil ile 81 ABK 872 plakalı motosikletle köy girişinde çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan O.A.(22) ile K.A.(16) yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar ile kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.