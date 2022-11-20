DÜZCE (İHA) – Düzce'de dengesini kaybederek seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABH 622 plakalı motosikletin sürücüsü Metin A., dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri gelene kadar sürücüye yardım edenlerden gazeteci Selçuk Akyol, "Önümüzde motosiklet kazası oldu, yaralı yerdeydi. Yardıma ihtiyacı vardı. Çevrede vatandaşlar vardı ama bilinçsizce yardım ediyorlardı. Bizde sürekli olay yerlerinde olduğumuz için ilk yardım bilgisi ile vatandaşlara 'Hareket ettirmeyin' dedik. Sağlık ekipleri geldikten sonra amcayı yaralanan ayağını hareket ettirmeden sedyeye kadar taşıdık" dedi.