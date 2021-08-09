MS hastaları Akçakoca'da bilgilendirildi

Sakarya ve Akçakoca'daki MS hastaları Akçakoca'da bir araya geldiği programda Doç. Dr. Abdülkadir Tunç, MS hastalığı hakkında bilgi verirken, hastalar da yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini anlattı.

Zaman zaman bir araya gelen MS hastaları bu kez Akçakoca'da düzenlenen organizasyonda buluştu. Programa, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi, Sakarya eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan Doç.dr. Abdülkadir Tunç , Türkiye MS deneği Sakarya şubesi Yönetim kurulu başkanı Özlem Önel, dernek üyesi Yalçın Alagöz , Sakarya MS derneği üyeleri ve Sakarya engelliler derneği başkanı Bülent Dik katıldı. MS hastaları adına konuşma yapan Gülçin Hoşulay, MS hastalarının seslerini duyurmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söylerken, hastalığın erken teşhisinin önemli olduğuna dikkat çekti. Sakarya eğitim ve araştırma hastanesinde görevli Doç.dr. Abdülkadir Tunç , MS hastalığını bilmeyen ve yeni tanışacak bir çok kesim olduğunun altını çizdi, hastalığın daha çok 20-30 yaş genç kadınları etkilediğini belirtti.

Tunç hastalığın belirtilerini anlatırken, “50-55 yaşından sonra da bir sönüş trendine giren hastalıktan söz ediyoruz. Çok renkli nörolojik tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Bulanık görmeyle uyanabiliyorsunuz bir gün ve günler içerisinde görmenizi kaybediyorsunuz. Ya da kolunuzda bacağınızda bir uyuşmayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu semptomlar ilk başta ne kadar korkutucu olsa da bir inme gibi değil, yavaş yavaş gelişen, sinir uçlarında bir tahribatla oluşan hastalık süreci bu” dedi.

1990 yılından sonra bulunan interferon tedavisi ile hastalığın kontrol altına alındığını dile getiren Tunç, "2000'li yıllarla beraber adeta bir trend geldi. Bugün MS'de kullanılan 20'ye yakın ilaç var. Bugün bu hastalık yüzde 80'lerde kontrol altına alınabilen bir hastalık. Ama doğru tedavi doğru takip çok çok önemli. Verdiğimiz ilaçlar her ne kadar bağışıklık sistemini kontrol altına alsa da bir çok riski beraberinde getiriyor. Bu takibi iyi yapmazsak hoş olmayan yan etkilerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden MS hastalarımızla en geç 6 ayda bir görüşüyoruz” diye konuştu.

Tunç, hastalığın bazen ruhsal bozukluklarla da ortaya çıkabildiğini sözlerine ekledi.