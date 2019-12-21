İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muaythai turnuvas?nda Avrupa ikincisi oldu

D?ZCE(?HA) ?D?zce ?niversitesi Sosyal Bilimler Meslek Y?ksekokulu ??letme Y?netimi Program? ??rencisi Umut Sevge?, Uluslararas? Antalya Muaythai A??k Kupas?nda Avrupa 2.

'si olarak b?y?k bir ba?ar? elde etti.


?lkemizde geleneksel hale gelen Uluslararas? Antalya Muaythai A??k Kupas?, T?rk sporcular?n?n uluslararas? d?zeyde kendilerini denemeleri, tecr?be kazanmalar?, Avrupa ve D?nya ?ampiyonalar?nda daha ba?ar?l? olabilmeleri amac?yla d?zenlendi. IFMA ve EMF'ye ?ye ?lkelerin federasyonlar? ve bunlara ba?l? kul?plerin kat?l?m?na a??k olan turnuvaya, IFMA ve EMF'ye ?ye t?m ?lkeler davet edildi.


Be?incisi d?zenlenen turnuvaya, 7 ?lkeden 900 sporcu kat?ld?. ?lk kez bu y?l Uluslararas? Muaythai Federasyonu'nun takvimine al?nan turnuva; Minikler, Y?ld?zlar, Gen?ler, U-23 ve B?y?kler kategorilerinde yap?ld?. U-23 54 kg'da D?zce ?niversitesi Sosyal Bilimler Meslek Y?ksekokulu ??letme Y?netimi Program? 1.s?n?f ??rencisi Umut Sevge?, Avrupa 2.'si olarak D?zce ?niversitesi'ne ve Sosyal Bilimler Meslek Y?ksekokulu'na gurur ya?att?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.