Muaythai turnuvas?nda Avrupa ikincisi oldu

'si olarak b?y?k bir ba?ar? elde etti.

?lkemizde geleneksel hale gelen Uluslararas? Antalya Muaythai A??k Kupas?, T?rk sporcular?n?n uluslararas? d?zeyde kendilerini denemeleri, tecr?be kazanmalar?, Avrupa ve D?nya ?ampiyonalar?nda daha ba?ar?l? olabilmeleri amac?yla d?zenlendi. IFMA ve EMF'ye ?ye ?lkelerin federasyonlar? ve bunlara ba?l? kul?plerin kat?l?m?na a??k olan turnuvaya, IFMA ve EMF'ye ?ye t?m ?lkeler davet edildi.

Be?incisi d?zenlenen turnuvaya, 7 ?lkeden 900 sporcu kat?ld?. ?lk kez bu y?l Uluslararas? Muaythai Federasyonu'nun takvimine al?nan turnuva; Minikler, Y?ld?zlar, Gen?ler, U-23 ve B?y?kler kategorilerinde yap?ld?. U-23 54 kg'da D?zce ?niversitesi Sosyal Bilimler Meslek Y?ksekokulu ??letme Y?netimi Program? 1.s?n?f ??rencisi Umut Sevge?, Avrupa 2.'si olarak D?zce ?niversitesi'ne ve Sosyal Bilimler Meslek Y?ksekokulu'na gurur ya?att?.