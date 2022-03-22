Müdür Yazıcı, yurt temsilcileri ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtların temsilcileri, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya gelerek yapmak istedikleri projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve üniversite de öğrenim gören öğrencilere ev sahipliği yapan yurtlarda çeşitli faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtlarda bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin proje ve fikirlerini dinleyen İsa Yazıcı, Mahpeyker Sultan yurdunda sorun ve sıkıntılarında çözüleceğini dile getirdi. Gençler ayrıca yapılacak olan projeler ve etkinlikler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, yapmak istedikleri hakkında da bilgiler verdi.