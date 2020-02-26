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Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şıralık Vatan İlkokulu ve Ortaokulunu Ziyaret Ederek öğrenciler ile bir araya geldi.


Düzce'de okulları ziyaret ederek öğrencilerle sürekli bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bu sefer Şıralık Vatan İlkokul ve Orta Okulunu ziyaret etti. Okul ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenleri ile de bir araya geldi. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde yapılan çalışmalar, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, projeler kapsamında yürütülen faaliyetler ve okulun fiziki ortamının iyileştirilmesi çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

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