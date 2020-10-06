Müdür Yiğit'ten köy okullarına ziyaret

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak olan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, son olarak Paşaormanı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında yüz yüze eğitim gören minik öğrenciler ile sınıflarında bir araya gelerek sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.