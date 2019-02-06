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Müdürler ikinci eğitim dönemi için bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında ilçe mesleki ve teknik eğitim okul müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Müdürü Yiğit. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçelerde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 Eğitim Vizyonu ve okulların ‘Başarıya Bir Adım' Projesinin uygulanması aşamasında yaptıkları çalışmalar, değerlendirme sınavları, koçluk sistemi, aile ziyaretleri ve devam eden diğer projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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