Müdürlerden Başsavcı Emre'ye ziyaret

Hakimler Savcılar Kararnamesiyle Düzce'ye atanan Başsavcı Yasin Emre'yi Sağlık, Gençlik ve Spor Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19 Haziran 2022 tarihli Adli Yargı Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre görevine başladı. Bu çerçevede Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Başsavcı Yasin Emre'ye hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başsavcı Emre'ye hayırlı olsun dileklerini ileten müdürler görevinde başarılar dilediler.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti.