Müdürlerden Kızılay şehidinin ailesine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay'ının Suriye'de ki insani yardım eli olarak görev yaparken, teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ın Suriye'nin El-Bab bölgesinde görev yaparken teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, SGK Düzce İl Müdürü Nemci Köroğlu ve İŞKUR İl Müdür Ferhat Acar, şehidin ailesi ile bir araya gelerek sohbet etti.