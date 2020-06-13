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Müftü Can, bağlı kuruluşları ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü görevine başlayan Müftü Rüstem Can, Düzce İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an Kursları ile Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü görevine başlayan Müftü Rüstem Can, Düzce İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kursları ile Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek son çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Zonguldak İl Müftüsü iken Düzce İl Müftülüğü'ne atanan Müftü Rüstem Can, Düzce'de ki son çalışmalar ve il müftülüğüne bağlı kuruluşları ziyaret ederek yetkililer den bilgi aldı. Öncelikle Kur'an Kurslarını ziyarete eden Müftü Can daha sonra Gençlik Merkezlerini ziyaret etti. Cami inşaatlarında da incelemelerde bulunan Müftü Rüstem Can, Düzce'de ki sıkıntıların ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmalar yapacağını belirtti.

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