İhlas Haber Ajansı

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Müftü Osman Aydın görevine başladı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Müftülüğü görevine atanan Osman Aydın görevine başladı.


Trabzon Müftüsü olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Müftülüğüne atanan Osman Aydın, görevine başladı. İlk olarak müftülük daire personeli ile bir araya gelen Aydın, "Daha önceki meslektaşlarımızdan aldığımız bayrağı inşallah tüm personelimizle el ele vererek, sizlerin güler yüzlü hizmetinizle, her halimizi dertleşerek, birbirimize kol kanat gererek, mesai mefhumu gözetmeden hizmet vererek daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

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