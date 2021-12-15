İhlas Haber Ajansı

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Müftülük çalışanlarına eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kent genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerine devam ederken, son olarak Müftülük personeli ve diyanet personellerine eğitim düzenlendi.


Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de bu konu da kurum ve kuruluşlara eğitimlerini hızlandırdı. Onlarca kurumda yüzlerce kişiye ulaşan ekipler son olarak Düzce Müftülüğünde eğitim program gerçekleştirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Personellerinden Hasret Işık tarafından Müftülükte görevlilere ve diyanet personellerine, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.

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