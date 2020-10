Müftülük, gençlik koordinatörleri toplantısını yaptı

Gençlik Koordinatörleri Toplantısı Düzce İl Müftüsü Rüstem Can başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Din Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Akça, il ve ilçe erkek ve kadın Gençlik koordinatör ve yardımcıları katıldılar. Toplantıda İl Müftüsü Rüstem Can tarafından bilgilendirilmede bulunuldu. Can, Gençliğin ve gençlik faaliyetlerinin öneminden bahsederken İl ve İlçe koordinatörleri ile gençlik ile bağlantı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca toplantıda, proje dersi, Gençliğe Değer Projesi, Gençlik Faaliyetleri, Gençlik Kampları, çalışan gençliğe yönelik faaliyetler, okul faaliyetleri, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma problemleri, pandemi sürecinde yapılabilecek gençlik faaliyetleri ve yaşanılan diğer sorunlar hakkında istişareler yapıldı.