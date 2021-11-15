İhlas Haber Ajansı

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Muhammed Kaan Aktürk Dünya Şampiyonasında

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcusu Muhammed Kaan Aktürk, Gürcistan’da yapılacak olan Bedensel Engelli Dünya Halter Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcusu Muhammed Kaan Aktürk, Gürcistan'da yapılacak olan Bedensel Engelli Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.


Bedensel Engelli Halter sporcusu Muhammed Kaan Aktürk, 27 Kasım 2021 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılacak olan Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemizi ve Düzce'yi temsil etmeye hak kazandı.


3 yıldır şampiyonaya hazırlandığını söyleyen Muhammed Kaan Aktürk, hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek olduğunu söyledi.

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