Muhasebecilerden buruk kutlama

Oda Başkanı Birol Aksu, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu yıl sadece çelenk sunumu şeklinde gerçekleşen olan programımız dışında Muhasebe Haftası çerçevesinde herhangi bir kutlama yapmama kararı alınmıştır" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende, Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Birol Aksu ve Düzce Defterdarı Ferit Özçelik Atatürk heykeline çelenk sundu. Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Birol Aksu, dayanışma ve yardımlaşmanın devam edeceğini, yaraların birlikte sarılacağını vurgulayarak, "Mesleğimizin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktaydı. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu yıl sadece çelenk sunumu şeklinde gerçekleşen olan programımız dışında Muhasebe Haftası çerçevesinde herhangi bir kutlama yapmama kararı alınmıştır" dedi.

Aksu, felaketin yaralarının sarılması için imkanları ölçüsünde çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Aksu, "Muhasebe Haftasında acımız büyük, içimiz buruk ama el eleyiz, yürek yüreğeyiz. Bir daha böylesi felaketler yaşamamak en büyük temennimizdir. Dayanışma ile yaralarımızı birlikte saracağız. Şimdi yardımlaşma ve dayanışma zamanı, gün birlik olma günüdür" diye konuştu.