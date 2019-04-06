Muhsin Yavuz'un ustalık dönemi başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde 3 dönemdir rekor oyla belediye başkanı seçilen Muhsin Yavuz mazbatasını alarak ustalık dönemine başladı.

Çilimli'de 3 dönemdir AK Parti'den rekor oyla belediye başkanı seçilen Muhsin Yavuz, mazbatasını Düzce Adliyesi'nde aldı. Mazbata törenine Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un yanı sıra Çilimli İlçe Başkanı Orhan Kansız ve partililer katıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, “Çilimli için Dünya'ya açılan projeler yaptık. İlçemizin alt yapısı ve yenilenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Yarım kalan işlerimizi bu dönemde tamamlayacağız. Çilimli halkının bize olan güvenini ve teveccühünü boşa çıkarmayacağız. Çilimli'yi Düzce'nin gözbebeği haline getireceğiz” dedi.