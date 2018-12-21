Muhtar adayından belediye başkanı gibi vaatler

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Aydınyayla Köyü Muhtar adayı Ahmet Kurt, verdiği vaatlerle dikkat çekiyor.

"Bu zamana kadar köyümüze yapılamayan hizmetleri yapmaya geliyoruz" sloganıyla yola çıkan emniyet emeklisi Ahmet Kurt, yıllar sonra doğup büyüdüğü köyünde muhtar adayı olduğunu açıkladı. Kurt, 25 yıl kamuda vazife yaptığını, daha sonra ticaretle uğraştığını, güzide saklı kent Yığılca'nın bir dönem dernek Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve son yıllarda artık köyüne yerleşerek muhtar adayı oldu.

Aydınyayla Köyü için çok önemli projelerinin olduğunu işaret eden Kurt, öncelikli olarak yol, su ve aydınlatmayla ilgili tüm eksikleri gidermek için elinden gelen çalışmayı yapacağını belirterek “Amacım köyümüze gerçek anlamda hizmet etmek ve insanımıza hak ettiği değeri hissettirmektir. Köyümüzün girişine ‘Hoş Geldiniz' yazılı bir dijital tabela astıracağım, köyümüzde çöp sorunu kalmayacak buna emin olun, çöp konteynerleri getirterek bu sorunu da kökünden çözeceğim. Ayrıca gençlerimizin de sportif faaliyetlerinin sürmesi için bir bölgeyi futbol spor sahası olarak değerlendireceğiz. Eski okul yerini küçük çaplı kültür merkezi ve konferans salonu olarak hizmete açacağız. Bunun yanı sıra bu kültür merkezinin yanına çocuk oyun grupları getirerek köyümüzün çehresini değiştirmeyi hedefliyorum. Bunların yanında köyümüzde ki tüm çeşmeleri daha aktif ve kullanılır hale getirerek, bakım onarım eksiklerini tamamlayacağım. Köyümüzün mezarlıklarına tamamıyla ışıklandırma çalışması ve yeni mezarlığın olduğu yere şadırvan projesi olmazsa olmazlarımızdır. Köyümüze yeni bir vizyon getirmek için sözümüz var” dedi.

“Alternatif tıp için Hirudoterapi”

Muhtar adayı Kurt, Aydınyayla köyünde "Aligön" mevkiinde bulunan ve doğallığıyla alternatif tıp için bulunmaz nimet olan Sülük Gölü'nü yeniden doğaya ve sağlık sektörüne kazandırarak, köyün kapılarını alternatif için şifa bekleyenlere açacağını söyledi.

“Proje üretmeye, verimsizliği yok etmeye kararlıyız çünkü biz bu köye sevdalıyız” diyen Muhtar adayı Kurt, “Köylümüz hiç merak etmesin, biz hizmete talibiz başka bir gayemiz yok. Köyümün ve köylümüzün sorunlarıyla bizzat kendim birebir ilgilenecek ve köyümüzü parmakla gösterilir Türkiye'nin örnek köylerinden biri haline getirmeyi hayal ediyorum. Köyümü ve köylümü seviyorum, hemşehrilerim yerel seçimlerde inşallah tarafıma destek olacaklardır, bundan da kuşku duymuyorum. Hizmet anlamında Aydınyayla'ya altın dönemini yaşatmaya sözümüz var. Rabbim bize ömür sağlık verdiği müddetçe ülkemiz yararına, devletimizin ve milletimizin faydasına var gücümle yılmadan, bıkmadan çalışmaya devam edeceğim inşallah. Aydınyayla Köyü için her şey güzel olacak, daha mutlu yarınlar için çalışmaya devam edecek, her daim hizmete hazır olacağız” ifadelerinde bulundu.