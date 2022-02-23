Muhtar ve imamın çalışmalarına bir destek de Başkan Özlü'den

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kazukoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Taymaz'ın girişimleri ile Mahalle Camisinin yanında inşa edilen şadırvan mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Örnek çalışmayı beğenen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de caminin etrafına peyzaj çalışmasının Belediye tarafından yapılacağının sözünü verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahallenin ihtiyacını karşılamak için özveri ile çalışan Kazukoğlu Muhtarını tebrik etti. Kazukoğlu caminin atıl durumdaki şadırvanını cami imamı ile birlikte yeniden inşa eden Kazukoğlu Mahalle Muhtarı Ali Taymaz, bir buçuk sene içinde hayırseverlerin destekleri ile şadırvan ve mahalle salonunu yaptıklarını kaydetti.

“Farklı şadırvanlardan esinlenerek banyosu, engelli, erkek ve kadın tuvaletlerini yaptık” diyen Taymaz, “Özellikle abdest alma yerini birebir vatandaşların kendine ait abdest alabileceği şekilde dizayn ettik. Gençlerimiz ve mahallemizin insanları bize çok destek verdiler. İmamın işçi ben usta olarak çalıştık. Belediyemiz bahçe düzenlemesine destek olacak. Peyzaj düzenlemesi yapılınca sayılı şadırvanlardan biri olacak. Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü de beğendi ve bizi onurlandırdı” şeklinde konuştu.

Mahalleli bir oldu

Kazukoğlu Muhtarı Ali Taymaz, mahalle salonunda kütüphane, bilardo, oyun grupları ve mutfağın olduğunu kaydederek, “ Ramazan aylarında iftarlar veriyoruz. Kadınlarımız mutfak malzemelerini getirdiler. EBA sistemini buraya kurduk. Çocuklarımız pandemi döneminde derslerine buradan çalıştı” dedi. Kazukoğlu mahallesi birlik ve beraberliklerini göstererek mahalle salonunda misafirlerini de ağırlıyor.

"Belediyemiz çok güzel çalışmalar yapıyor"

Düzce Belediyesi birimleriyle uyum içinde çalıştıklarını ve Başkan Özlü ile her fırsatta bir araya geldiklerini kaydeden muhtar Taymaz, “Buraya Fen İşleri Müdürlüğümüz çok güzel hizmetler götürüyor. Belediyemiz sağ olsunlar çok güzel işler yapıyorlar. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz aralıksız 3 ay boyunca çalıştı. Su ve Kanal Müdürlüğümüz de hava şartlarına göre çalışmaların devam edeceğini belirttiler. Yağmur hatları da yapıldığında mahallemizde büyük bir problem olmayacak. Alt yapısı biten yollarımız asfalt yapılıyor. İnşallah bu yaz ana yolların yüzde 90'ı asfaltlanmış olacak. Ayrıca Muhtarlık binamız da bitiyor” diyerek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve belediye birimlerine teşekkür etti.