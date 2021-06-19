İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtardan emekliye ayrılan imamlara süpriz

Köyünün üç mahallesinde bulunan camilerde görev yaparken emekli olan imamlara sürpriz hazırlayan Düzce’nin Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, düzenlediği törenle plaket verdi.

Köyünün üç mahallesinde bulunan camilerde görev yaparken emekli olan imamlara sürpriz hazırlayan Düzce'nin Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, düzenlediği törenle plaket verdi.


Düzcenin Yenitaşköprü köyü'nün 3 mahallesinde bulunan camilerde görev yapan imamlar İrfan Acar, Mehmet Kılıçarslan ve İbrahim Keser aynı zamanda emekliliklerini isteyerek, aktif memuriyetlerini sonlandırdılar. Uzun yıllar Yenitaşköprü Köyü'nde görev yapan imamlara ahde vefasını göstermek isteyen köy muhtarı Hüseyin Gür'de imamlar için köylüler ile birlikte sürpriz hazırlayarak plaket töreni yaptı. İmamların duygulandığı törende hazırlanan plaketleri takdim eden Hüseyin Gür, imamlara çeyrek asırı aşkın süredir köyünde yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.