Düzce'de ki tüm muhtarlar eğitimden geçti. Düzce nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelikle il merkezindeki mahalle ve köy muhtarlarına Düzce'de eğitim verdi. Bu eğitimin ardından ilçelere giden ekipler buralarda ilçe merkezi ve köylerinde ki muhtarlara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS) ile ilgili de eğitimlerde bulundu. Muhtarlara sözel nitelikteki adres bileşenlerinin koordinat değerleriyle tanımlandığı, sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisinin sağladığı imkanlarla harita tabanlı mekânsal yapıya dönüştürüldüğü sistemi anlatan ekipler, muhtarlardan MAKS'a destek vermesi beklendiği belirtildi.