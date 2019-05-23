Muhtarlardan Başkan Özlü'ye tam destek

Faruk Özlü, kendisini ziyarete gelen mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Özlü, “Muhtarlar en yakın çalışma arkadaşımızı” dedi.

Faruk Özlü, seçim döneminde sık sık bir araya geldiği merkeze bağlı mahalle muhtarları ile görüşmeye devam ediyor. Başkan Özlü, kademeli olarak görüştüğü mahalle muhtarları ile seçim döneminde yapılan mahalle sözleşmelerini değerlendiriyor ve süreç içinde çalışmaların hangi plan çerçevesinde yapılacağı konusunda istişare ediyor.

Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Mensur Bilgin, Çamköy Mahalle Muhtarı Nazım Armağan Mert, Soğukpınar Mahalle Muhtarı İzzet Uysal ile Kiremitocağı Mahalle Muhtarı Metin Gülaçtı'yı makamında ağırlayan Başkan Dr. Faruk Özlü ziyaret hakkında açıklamalarda bulunarak “merkez mahalle muhtarlarımız, en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Düzce'yi sokakları, caddeleri, mahalleleri ile özenle işlemek, yenilemek ve geliştirmek için onlarla istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını, muhtarlarımızla yaptığımız iş birliği sayesinde karşılayacağız. Doğru hizmetin, doğru adrese gitmesi için görüşmelerimiz, fikir alış verişimiz düzenli olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının ziyareti Başkan Özlü'ye samimi sohbet ortamı ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletmeleri ile sona erdi.