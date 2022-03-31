İhlas Haber Ajansı

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Muhtarlardan Sağlık Müdürü Yılmaz'a plaket

DÜZCE(İHA) – Tüm Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Mensur Bilgin, muhtarlara vermiş olduğu destek ve başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Müdürü Dr.

Yasin Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.


Tüm Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Mensur Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Çakırlar Köyü Muhtarı Nurettin Yıldırım Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ı ziyaret etti. Bilgin, muhtarlara vermiş olduğu destek ve başarılı çalışmalarından dolayı Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi.


Ziyarette Düzce'nin mahallelerinde ve yeni yerleşim alanlarında yapılan ve yapılması planlanan birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

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