Muhteşem gösteri ayakta alkışlandı

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan "Bir Kafkasya Hikayesi-Başlangıç" adlı gösteri Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bir Kafkasya Hikayesi-Başlangıç" adlı gösteri için Düzce'ye gelen Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble Halk Dansları Topluluğu üyeleri ile buluştu. Düzce Adige Kültür Derneği üyeleri ve Şıble Halk Dansları Topluluğunu Mutfak Sanatları Merkezinde ağırlayan Başkan Özlü, gösteri öncesinde topluluk üyelerini Düzce'de misafir etmekten onur duyduğunu kaydederek başarı dileklerinde bulundu.

Düzce Adige Kültür Derneği ve Düzce Belediyesinin destekleri ile kente gelen ekip Kültür Merkezinde sahne alarak ile Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne tasarımı, müzikal, kostüm, hikaye ve koreografileri ile izleyenleri kendisine hayran bırakan gösteriye Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Çerkes halkının sözlü mitolojisi ve Nart Destanlarından yola çıkılarak hazırlanan gösteri ayakta alkışladı.