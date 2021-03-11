Muncurlu park cazibe merkezi olacak

Faruk Özlü, kente kaliteli ve daha kullanışlı sosyal alan kazandırılması yönünde projeler üretmeye devam ediyor. Başkan Özlü'nün girişimleri ile Muncurlu Mesire Alanı, yapılacak olan yenilik ve değişimler ile kentin cazibe merkezlerinden biri olacak.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Muncurlu C Tipi Mesire Alanı ihalesi tamamlandı. Pazarlık usulü gerçekleştirilen ihale sonucunda Düzce Belediyesi, 20 yıllığına Muncurlu Park mesire alanını kiralamış oldu.

Düzce Belediyesi, Muncurlu bölgesindeki 149 dönümlük alanı kapsayan arazi içerisinde spor tesis alanları, VİP misafirlere yönelik tesis, serbest oyun alanları, gözlem kuleleri, 2 bin kişilik amfi, piknik alanları, zip-line hattı, otopark, lokanta ve düğün salonu ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan projeyi Düzcelilere kazandıracak.

“Yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz”

Kentteki sosyal alan sayısının artırılacağını kaydeden Başkan Özlü; “2021 yılı Düzce için değişim ve dönüşüm yılı olacak demiştik. Yeni yıl ile birlikte projelerimizi tek tek açıklamaya başladık. Bir yandan rutin belediye hizmetlerinin kalitesini yükseltip yaşamı kolaylaştırmak için adımlar atarken bir yandan da yeni projelerimizi hemşehrilerimiz ile paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale neticesinde Muncurlu Park mesire alanı 20 yıllığına Düzce Belediyesine geçmiş oldu. Bu alanı yapacağımız yeni düzenleme ve yatırımlar ile Düzce'nin cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. Yeni sosyal alanlar ile ilgili değişik noktalarda yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunları da ilerleyen zamanlarda kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Vatandaşlara çok yönlü hizmet vermesi için tüm detayların düşünüldüğü proje çalışmaları başlatılırken, Orman Genel Müdürlüğüne yapılacak görüşmenin ardından projenin 3 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.