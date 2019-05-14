MÜSİAD Ailesi iftarda buluştu

MÜSİAD'da yeni katılan üyelere de Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkan yardımcısı ve MÜSİAD başkanı ile protokol üyeleri plaket verdi.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından her Ramazan ayında yapılan geleneksel aile iftarı gerçekleştirildi. İftar programına Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Tahir Tuluk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İlçe belediye başkanları, Kamu Kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Çevre illerin MÜSİAD Başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri ile MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, MÜSİAD Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve aileleri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkan Vekili Tahir Tuluk MÜSİAD'ın Türkiye'nin kalkınması ve gelecek hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalıştığını dile getirerek “MÜSİAD, kendisini Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına adamış bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kapsamda ülkemizin gelecek hedeflerine yol alamsında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın tamamı Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç olması ve Dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında yer almasını sağlama gayretindeyiz” dedi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ise; “MÜSİAD dostlarıyla birlikte bir iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “MÜSİAD dostlarımızla birlikte mübarek Ramazan sofrasında olmaktan çok mutlu olduk. Bizleri yalnız bırakmayarak buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Düzce şubesine üyelik başvurusu yapan 10 yeni üyeye MÜSİAD Başkanvekili Tahir Tuluk, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.