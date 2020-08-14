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MÜSİAD Başkanı Pehlivan üyeleri iş yerinde ziyaret

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, üye ziyaretlerinde bulunarak sektörün yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.


MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor. Bu kapsamda üyeler Serkan Kul, Hakan Ata ve Alaattin Aşbay'ı ziyaret etti. Pehlivan, üyelerin çalıştığı sektörleri hakkında pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.


Vefa Pehlivan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada ise “Pandemi sürecinde sektöre etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Günümüzde yaşanılan avantajlar ve derz avantajlar konuştuk ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

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