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MÜSİAD Başkanı Pehlivan ve yönetiminden Vali Atay'a hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Düzce Valisi olarak atanan Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Düzce Valisi olarak atanan Vali Cevdet Atay'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


MÜSİAD Başkanı Pehlivan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği'ne atanan Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Vali Atay ziyaretten dolayı teşekkür ederken MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan Düzce ile ilgili olarak bilgiler aktardı.

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